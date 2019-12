Baden-Württemberg – Johanniter-Weihnachtstrucker sind unterwegs – 41 LKW mit Rekord-Paketeanzahl haben sich von Landshut auf den Weg gemacht

Baden-Württemberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Johanniter in Baden Fast wie jedes Jahr kam pünktlich zur Abfahrt die Sonne raus: Um halb elf Uhr starteten am 26. Dezember von Landshut aus die Johanniter-Weihnachtstrucker. Sie bringen 62.390 Pakete zu bedürftigen Familien in Bosnien, Rumänien und Bulgarien. Die LKW nach Albanien sind bereits am 25. Dezember abgefahren. Von Hannover fahren die LKW ab, deren Ziel die Ukraine ist. Insgesamt transportieren dann 49 LKW Päckchen gefüllt mit Grundnahrungsmitteln und Hygieneartikeln in die Zielländer, die vor Ort dringend benötigt werden. Allein aus Baden-Württemberg sind 4.813 Päckchen mit dabei. Auch im Regionalverband Baden beteiligten sich wieder viele Kindergärten, Schulen, Vereine, Unternehmen und Privatpersonen an der Aktion und sammelten insgesamt 785 Päckchen, fast doppelt so viel wie im letzten Jahr.



„Ich danke allen, die diese Aktion unterstützen“, sagte Johannes von Erffa, ehrenamtliches Mitglied des Landesvorstandes der Johanniter in Bayern bei der Abfahrt. „Und ich wünsche mir, dass die Fahrer gesund wieder nach Hause kommen und die Fahrt gut verläuft.“ Nach dem ökumenischen Reisesegen starteten die 41 LKW ihre Motoren. 154 Fahrer und Begleitfahrer machten sich auf den Weg. Durch die Landshuter Altstadt fuhren die Wagen mit Gehupe und dem Applaus der Zuschauer Richtung Osteuropa. Viele der Fahrer nehmen extra Urlaub, damit sie die Pakete zu den Menschen bringen können. In der Zeit vom 23. November bis 16. Dezember riefen die Johanniter dazu auf, Pakete zu packen. Diese konnten bei den Johannitern von Flensburg bis Lindau abgegeben werden. Die Päckchen beinhalten Lebensmittel und Hygieneartikel und wurden nach einer Packliste zusammengestellt. Diese Packliste haben die Johanniter aus ihrer Erfahrung in der Auslandsarbeit erarbeitet. Alle Informationen zum Johanniter-Weihnachtstrucker unter www.johanniter-weihnachtstrucker.de und auch auf Facebook unter www.facebook.com/JohanniterWeihnachtstrucker.



Die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.:

Die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. steht in der Tradition des evangelischen Johanniterordens und engagiert sich seit mehr als 60 Jahren in den unterschiedlichsten karitativen und sozialen Bereichen. Mit mehr als 23.000 Beschäftigten, rund 40.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und knapp 1,3 Millionen Fördermitgliedern zählt der gemeinnützige Verein mittlerweile zu einer der größten Hilfsorganisationen in Europa. Zu den Aufgabenfeldern der Johanniter-Unfall-Hilfe zählen unter anderem Erste Hilfe, Sanitäts- und Rettungsdienst, die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie die Betreuung und Pflege von alten und kranken Menschen. International leistet der Verein humanitäre Hilfe bei Hunger- und Naturkatastrophen. Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist mit knapp 300 Regional-, Kreis- und Ortsverbänden im gesamten Bundesgebiet vertreten. Mehr Informationen zu den Johannitern in Baden-Württemberg finden Sie unter www.johanniter.de/bw



