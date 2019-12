Ludwigshafen – Ludwigshafener Lauf-Club: Drei Premieren im kommenden Jahr

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Gleich drei neue Kursformate präsentiert der Ludwigshafener Lauf-Club im neuen Jahr. Wer sich schon immer mal an einen Triathlon heranwagen wollte, sich aber bisher nicht getraut hat, findet beim Ludwigshafener Lauf-Club ebenso das passende Angebot wie auch Frauen, die Ausschau nach einem Kurs speziell nur für SIE gesucht haben. Im zweiten Halbjahr feiert der Kurs „Lauf dem Stress davon – Das bewegte Anti-Stress-Programm“ Premiere. Zudem bietet der 2017 gegründete Verein erneut einen Nordic-Walking-Kurs an. Mit dem Run Up am 3. April und dem Ludwigshafener Insellauf am 28. August ist der LLC auch heuer wieder im Veranstaltungskalender der Stadt vertreten.

„In 12 Wochen zum Triathlon“, unter diesem Titel führen Reiner Kripp (Triathlon- und Schwimmtrainer) sowie Saskia Helfenfinger-Jeck (Lauf- und Gesundheitscoach) Rookies („Triathlonneulinge“) Schritt für Schritt an den Dreikampf aus Schwimmen, Radfahren und Laufen heran. Interessierte können sich mit fundiertem Training, kompetenten Trainern und viel Spaß auf den Triathlon „Goldener Hut“ in Schifferstadt vorbereiten. „Niemand muss Angst haben, zu langsam zu sein. Das Ziel ist das Ziel!“, erklärt das Trainerduo unisono. Der Ludwigshafener Lauf-Club bietet 48 Trainingseinheiten in 12 Wochen, zwei Fachvorträge, einen Testwettkampf Bike &Run sowie die Betreuung bei Testwettkämpfen an. Am Donnerstag, 23. Januar, 19 Uhr können sich Interessierte in der TFC-Gaststätte „Vasiliko“, Parkstraße 43, über das Rookie-Projekt informieren. Offizieller Start ist am 27. Februar.

Der Laufkurs für Frauen ab 2. März, 18 Uhr, auf der Parkinsel, richtet sich an Laufanfängerinnen und Wiedereinsteigerinnen, die gemeinsam die Freude und den Genuss an der Bewegung entdecken wollen. Running-Instructorin Alexandra Schwarz führt die Läuferinnen Schritt für Schritt ans Laufen heran. „Der Kurs ist speziell auf die Bedürfnisse von Frauen abgestimmt. Mit viel Spaß und ganz ohne Leistungsdruck erreichen wir gemeinsam das Ziel“, erklärt Alexandra Schwarz.

Unter der fachkundigen Anleitung von Nordic-Walking-Instructorin Ulrike Schön können Interessierte ab Montag, 6. April, 18 Uhr, in einem achtwöchigen Kurs die Technik des Nordic-Walkings erlernen. Zum Programm des Kurses gehören außerdem Kräftigungs-, Koordinations- und Mobilisationsübungen.

„Lauf dem Stress davon – Das bewegte Anti-Stress-Programm“ – unter diesem Titel bietet Saskia Helfenfinger-Jeck (Lauftrainerin, Gesundheitscoach, zertifizierte Gesundheitsmanagerin, Kursleiterin für Autogenes Training) einen Mix aus Sport und Entspannung. In dem achtwöchigen Kurs, der am Donnerstag, 3. September, auf der Parkinsel startet, lernen die Teilnehmer das entspannte Laufen und die dazu passende Atemtechnik. Zudem werden die Sportler eine ganze Reihe von Entspannungstechniken aus Progressiver Muskelrelaxation, Autogenem Training, Yoga, Self Myofascial Release kennenlernen. „Laufen stärkt den Körper und entspannt den Geist. Mit den passenden Entspannungstools wird es gelingen, dem Stress zu entfliehen“, ist Saskia Helfenfinger-Jeck überzeugt. Der Kurs richtet sich an Einsteiger und Wiedereinsteiger und an Menschen, die dem Streben nach Bestzeiten und Leistungsdruck entfliehen möchten.

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.ludwigshafener-lc.de, ludwigshafener-lc@gmx.de

Quelle: Saskia Helfenfinger-Jeck, M.A.