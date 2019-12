Worms – Einbruch in Mehrfamilienhaus

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar.

Zoodirektor liest Tiergeschichten im Raubtierhaus

Weihnachten steht kurz bevor – und bei den Kindern steigt in diesen Tagen die Spannung auf die Feiertage und die bevorstehende Bescherung am Heiligen Abend. Wer sich die Wartezeit darauf verkürzen möchte, ist im Zoo Heidelberg herzlich willkommen. An Heiligabend, 24. Dezember 2019, liest Zoodirektor Dr. Klaus Wünnemann um 11 Uhr unterhaltsame und spannende Tiergeschichten im Raubtierhaus.

Ein kleines Weihnachtsgeschenk gibt es bereits am Vormittag des Heiligen Abends im Zoo Heidelberg: Kleine und große Zoo-Besucher dürfen sich auf ein besonderes Erlebnis im Raubtierhaus freuen. In einer ganz besonderen Kulisse, zwischen Tiger- und Löwengehege, liest der Zoodirektor tierische Geschichten. Bereits in der Vergangenheit fieberten große und kleine Zuhörer bei den sorgfältig ausgewählten Erzählungen mit. Ob Bär Benni, der sich nicht über die Brücke in seinem Gehege traute oder Elefant Gandhi auf Freiersfüßen – nicht nur Kinderohren lauschen gespannt den Lesungen. Am 24. Dezember öffnet der Zoo, wie auch an den Feiertagen pünktlich um 9 Uhr. Bis zum Beginn der Veranstaltung um 11 Uhr bleibt noch Zeit sich im Zoo auf die Geschichten einzustimmen. Direkt im Anschluss an die Lesung findet gemeinsam mit dem Zoodirektor ein kurzer Rundgang statt. Die Veranstaltung ist kostenlos und bereits im Zoo-Eintritt enthalten – Pünktlich im Raubtierhaus zu sein lohnt dennoch, denn der Platz ist begrenzt. Am 24. Dezember schließt der Zoo Heidelberg bereits um 13 Uhr. An den darauffolgenden Feiertagen ist der Zoo, wie gewohnt, täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Last-Minute Geschenk im Zoo-Shop

Eine gute Möglichkeit, noch schnell ein Weihnachtsgeschenk für Verwandte oder Freunde zu finden, bietet der Zoo-Shop. Dieser ist am 24. Dezember 2019 ebenfalls von 9 bis 13 Uhr geöffnet und führt ein breites Sortiment an Büchern, Spielen, Kuscheltieren oder Dekorationsartikeln. Auch Wertgutscheine für den Zoo mit vielfältigen Möglichkeiten zum Einlösen sind dort erhältlich. Alle nötigen Informationen zum Zoobesuch sind auf der Webseite des Zoos unter www.zoo-heidelberg.de jederzeit einsehbar.

Foto: Weihnachtsstimmung im Zoo Heidelberg: Am 24. Dezember 2019 liest Zoodirektor Dr. Wünnemann um 11 Uhr Tiergeschichten im Raubtierhaus. (Foto: Susi Fischer/Zoo Heidelberg)