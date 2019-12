Heidelberg – Studentenspecial und Neujahres-Tombola gegen Schwenningen

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. In genau drei Wochen findet das erste Heimspiel des neuen Jahres für die MLP Academics Heidelberg statt. Gegner für das Neujahresmatch sind die wiha Panthers aus Schwenningen. Der Spieltag wird präsentiert von der Essenpreis Haustechnik GmbH. Leider gab es für die MLP Academics im Dezember kein Heimspiel. Nach fünf Auswärtsspielen in Folge wartet am 10. Januar 2020 das Heimspiel gegen den Aufsteiger aus Schwenningen. Für dieses Spiel an dem ungewöhnlichen Freitagabend gibt es zwei verschiedenen Specials, die im Folgenden genauer erläutert werden.



Studentenangebot

Freitagabend, 19:30 Uhr. Das Spiel gegen Schwenningen ist zeitlich der optimale Termin für Studenten, bevor das Wochenende beginnt. Wie könnte man also genau dieses besser starten, als mit einem Basketballspiel der MLP Academics aus Heidelberg. Die ersten 100 Studenten bekommen gegen Vorlage des Studentenausweises an der Tageskasse freien Eintritt zum Spiel in der BARMER 2. Basketball Bundesliga zwischen den MLP Academics Heidelberg und den wiha Panthers Schwenningen. Zusätzlich zum Ticket erhalten die ersten 100 Studenten einen Gutschein für ein Freigetränk (Bier,Softdrink) während dem Spiel. Auch für die Unterhaltung nach dem Spiel ist gesorgt. Gegen Vorlage der Eintrittskarte bekommen die Studenten freien Eintritt ins Ziegler Heidelberg. Zusätzlich gibt es für die Studenten einen Hauscocktail zur Verpflegung im renommierten Heidelberger Club. Der Einlass und der damit verbundene Kartenverkauf startet ab 18:30 Uhr im Olympiastützpunkt.

Neujahres-Tombola

Wie bereits in den vergangenen Spielzeiten haben wir für das Spiel gegen Schwenningen eine Tombolo organisiert. Es warten verschiedenste Preise vor Ort auf die Besucher. Unter anderem stehen 3×2 Gutscheine für das Palazzo in Mannheim bereit, sowie zwei Tickets für das Winter Varieté am Tiergartenschwimmbad in Heidelberg. Weitere Informationen zur Tombola gibt es rechtzeitig im Voraus.