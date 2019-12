Germersheim – Zu Bombenfund und Bombensprengung in Germersheim: Landrat dankt allen Einsatzkräften

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar.

Frankenthal im Weihnachtszauber

Weihnachtsmarkt startet am 25. November – Wichtelwerkstatt findet wieder statt

Gerade hat der große Tannenbaum auf dem Rathausplatz als erster Vorbote des Advents sein Quartier bezogen, schon steht der Weihnachtsmarkt 2019 vor der Tür. Vom 25. November bis 29. Dezember lockt er mit seinem gastronomischen Angebot und einem attraktiven Programm in die Innenstadt. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr wird die Wichtelwerkstatt weitergeführt und öffnet von Montag bis Freitag ihre Pforten.

Neben dem bewährten gastronomischen Angebot der Frankenthaler Schausteller auf dem Rathausplatz erwarten die Besucher rund um den Rathausbrunnen wieder vier Aktionsbuden. Hier verkaufen die Frankenthaler Lions- und Rotary-Clubs Kulinarisches oder Selbstgemachtes für den guten Zweck und verschiedene Hobbykünstler bieten ihre Waren an. Da das Sortiment alle paar Tage wechselt, lohnt es sich, mehr als einmal vorbeizuschauen.

Weihnachtsmarkt 2018

Auf der Bühne gibt es mittwochs bis sonntags ein abwechslungsreiches Angebot mit Musik, Tanz und einem eigenen Kinderprogramm. Erwachsene können die Vorweihnachtszeit bei Konzerten in den Kirchen genießen und bei der Einzelhandelsaktion „Frankenthaler Weihnachtsthaler“ ihr Glück suchen.

Die einzelnen Programmpunkte und weitere Informationen rund um den Frankenthaler Weihnachtsmarkt gibt es zeitnah auf www.frankenthal.de/weihnachtsmarkt und auf www.facebook.com/frankenthalerweihnachtsmarkt

Eröffnung des Weihnachtsmarkts am 25. November

Oberbürgermeister Martin Hebich eröffnet den Weihnachtsmarkt gemeinsam mit Miss Strohhut Vanessa Quietzsch am Montag, 25. November, um 18 Uhr. Der Kinderschulchor der Neumayer-Grundschule wird die Eröffnung musikalisch begleiten. Im Anschluss spielt die „Track4 Big Band“ der IG Jazz Frankenthal.

Wichtelwerkstatt

In einer umgebauten Weihnachtsmarktbude am Rathausbrunnen können kleine Weihnachtsfans zwischen fünf und 12 Jahren vom 26. November bis 20. Dezember montags bis freitags von 15 bis 18 Uhr basteln, backen oder Geschichten lauschen. Miss Strohhut Vanessa Quietzsch und ihre Vorgängerinnen sorgen dabei garantiert für strahlende Kinderaugen. Die Stadtbücherei bietet außerdem Erzähltheater an. Unterstützt wird die Weihnachtsbäckerei erneut von der Barbarossa Bäckerei. Da die Plätze begrenzt sind, wird bis zum 15. November um Anmeldung gebeten, per E-Mail an oksana.ksionsek@frankenthal.de oder info@frankenthal.de. Das detaillierte Programm ist auf www.frankenthal.de/weihnachtsmarkt zu finden.

Kinderprogramm

Neben der Wichtelwerkstatt bietet der Frankenthaler Weihnachtsmarkt seinen kleinsten Besuchern noch viele weitere Überraschungen. Außer dem Kinderkarussell lässt das Bühnenprogramm Kinderherzen höher schlagen: Ein Mitmachkonzert, Zaubershows, Clownerie und ein Puppentheater laden zum Schauen, Staunen und Mitmachen ein. Am 6. Dezember um 17 Uhr kommt außerdem der Nikolaus auf den Weihnachtsmarkt und verteilt kleine Geschenke. Nicht nur für kleine Besucher lohnt sich auch ein Besuch der Eisbahn in der Erkenbertruine.

Bühnenprogramm auf dem Weihnachtsmarkt

Von Mittwoch bis Sonntag gibt es auf der Bühne auf dem Rathausplatz ein abwechslungsreiches Programm. So sind u.a. DingsDA die Kinderband, Schulchor und Band des Albert-Einstein-Gymnasiums Frankenthal, „Horsch mol hi“, „Rassler&Friends“, die Blaskapelle „Pfalzklang“, „Neggles Jam“, die Stadtkapelle Frankenthal, das Duo „Fair Play“, Freshmusik mit Ivonne Haß, die ÖGZ Jugend-Bläsergruppe, die Showband „Lifestyle“, das bekannte Duo „Die Zwoa Spitzbuben“, das u’kl Ukulelenorchester, der Jugendchor der Mennoniten Brüder Gemeinschaft , die „Semira Dancers“ und viele weitere zu sehen. Am Donnerstag, 5. Dezember, lädt die Gaudiband der Donaudeutschen beim ersten „Singenden Weihnachtsmarkt“ ab 18 Uhr zum Mitsingen ein. Die „Tanzenden Engel“ unter der Leitung von Corinne Kraußer und Christa Spittel feiern in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen und treten am zweiten ersten und dritten Adventswochenende auf.

Gewinnaktion „Frankenthaler Weihnachtsthaler“

Parallel zur Eröffnung des Frankenthaler Weihnachtsmarktes am 25. November beginnt in diesem Jahr wieder die beliebte Gewinnaktion „Frankenthaler Weihnachtsthaler“, die bis einschließlich Dienstag, 24. Dezember, läuft. In den teilnehmenden Geschäften – diese sind mit einem Plakat kenntlich gemacht – erhalten Kunden pro 10 Euro Einkaufswert einen Frankenthaler Weihnachtsthaler, der nach dem Freirubbeln entweder Sofortgewinne beinhaltet oder als Sammeltaler an einer Verlosung teilnimmt. Weitere Infos sind unter www.citymarketing-ft.de zu finden.

Adventskonzerte in den Kirchen

Besonders feierlich lässt sich die Adventszeit bei Konzerten in den Frankenthaler Kirchen genießen. Mehr als zehn Veranstaltungen finden allein in der Zwölf-Apostel-Kirche statt. Zum Auftakt lädt das Moderne Blasorchester Oppau am Freitag, 19. November, um 19 Uhr ein. Es folgen Konzerte des Liederkranz Frankenthal am Sonntag, 1. Dezember, um 16 Uhr und der Städtischen Musikschule am Freitag, 6. Dezember, um 18 Uhr. Das 195. Marktkonzert findet am Dienstag, 3. Dezember, um 11 Uhr statt und am 4. und 11. Dezember jeweils um 19 Uhr können Besucher Orgelmomente bei Kerzenschein genießen. Am Mittwoch, 18. Dezember, spielt das Karolinen-Gymnasium um 18 Uhr und am Freitag, 20. Dezember, lädt die Stadtkapelle zum Benefizkonzert. Das Abschlusskonzert gestaltet am Sonntag, 22. Dezember, um 17 Uhr der Frauenchor „Pfälzische Kurrende“ gemeinsam mit dem Organisten Felix Hell.

In der Dreifaltigkeitskirche bildet „Christmas time“ des Gospelchors Voices@heaven am Dienstag, 10. Dezember, den Auftakt der Adventskonzerte. Es folgen „Soul Christmas“ mit Elke Wunderle am Freitag Dienstag, 17. Dezember, und Melanie Schlüter mit Begleitung am Montag, 23. Dezember. Die Konzerte in der Dreifaltigkeitskirche beginnen jeweils um 19 Uhr.

Schlittschuhlaufen in der Erkenbertruine

Auf der mobilen Eislaufbahn in der Erkenbertruine können Kinder und Erwachsene täglich von 11 bis 21 Uhr unter freiem Himmel die Kufen schwingen. Freitags und samstags ist in der historischen Kulisse auch Live-Musik zu Gast. Wer eine kurze Pause einlegen möchte, findet in den zahlreichen Hütten rund um die Eisbahn Unterschlupf. Stärken können sich die Gäste mit süßen oder herzhaften Crêpes, Pommes und Bratwurst, sowie Punsch oder Glühwein. Geöffnet ist die Eisbahn bis Sonntag, 12. Januar 2020.

Die Veranstalter

Der Frankenthaler Weihnachtsmarkt ist eine Veranstaltung der Stadt Frankenthal.

Die Schaustellerfamilie Jockers betreibt die Eisbahn.

Auf einen Blick

Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt

25. November bis 29. Dezember

Geschlossen am 24. und 25. Dezember

täglich 11 – 21 Uhr (am 26.12. ab 14 Uhr)

Bühnenprogramm: mittwochs bis sonntags

Öffnungszeiten Wichtelwerkstatt

26. November bis 20. Dezember

Montag bis Freitag 15-18 Uhr

Voranmeldung erforderlich bis 15. November

Öffnungszeiten Eisbahn

02. November 2019 bis 12. Januar 2020

täglich 11 – 22 Uhr (außer 24./ 25.12. sowie 1.1.2020)

Tagespreis: Kinder 4,50 / Erwachsene 6,50 Euro

Schlittschuhe: Kinder 3,- / Erwachsene 4,- Euro

Programmänderungen vorbehalten.

Alle Informationen finden sich auch im Internet unter www.frankenthal.de/weihnachtsmarkt