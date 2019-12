Landau – Sparkasse Südliche Weinstraße – 1 Mio. Euro für Spenden und Sponsoring ausgeschüttet

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie in den Jahren zuvor hat die Sparkasse Südliche Weinstraße auch im Jahr 2019 wieder rund 1 Mio. Euro an Spenden- und Sponsoring-Geldern ausgeschüttet und damit sowohl den guten Zweck als auch das kulturelle Leben in im Kreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau unterstützt. Neben einer Vielzahl an kleineren Spendenbeträgen, mit denen zum Beispiel die Arbeit örtlicher Vereine unterstützt wurden, hat die Sparkasse auch größere Projekte im fünfstelligen Euro-Bereich gefördert. So haben beispielsweise die Pfälzer Wald-Vereine, deren ehrenamtliche Tätigkeit aktuell zunehmend mit Vorschriften und Auflagen konfrontiert wird, eine Spendensumme in Höhe von 40.000 Euro erhalten. Mit 50.000 Euro, die der DRK Kreisverband Südliche Weinstraße e. V. in Landau für die Anschaffung eines Wunschmobils erhalten hat, konnte eine Herzenssache des in diesem Jahr, durch die Folgen eines tragischen Verkehrsunfalls, verstorbenen Geschäftsführers Bernd Fischer realisiert werden. Das Wunschmobil fährt schwerstkranke Menschen an ihre Lieblingsorte und erfüllt ihnen damit ihren letzten Wunsch. Wie in jedem Jahr wurde auch wieder die Schuldnerberatungsstelle der Arbeiterwohlfahrt mit einer Spendensumme in Höhe von 58.800 Euro unterstützt.

Aus den Mitteln der Stiftergemeinschaft der Sparkasse, die in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen gefeiert hat, konnte in Kooperation mit regionalen Schwimmvereinen und -institutionen die Aktion „Jedes Kind soll schwimmen können“ durchgeführt werden. Insgesamt 500 Gutscheine im Wert von je 50 Euro für einen Seepferdchen-Schwimmkurs haben so im Spätsommer einen neuen Besitzer gefunden. Mit weiteren 60.000 Euro aus den Stiftungstöpfen wurde die Live-Hacking Veranstaltungsreihe „Mit Sicherheit online“ umgesetzt, zu der 7.000 Schüler der Klassen 7 bis 10 aus allen weiterführenden Schulen im Kreis und in der Stadt eingeladen waren. Als Profi-Hacker Erwin Markowsky, IT-Experte von der 8com GmbH & Co. KG, vor allen Augen präsentierte, wie man bereits mit wenigen Kniffen Antivirenprogramme und Firewalls umgehen kann, war sogar der ein oder andere Lehrer baff. Ganz aktuell fördert die Sparkasse mit 10.000 Euro die Aktion Südpfalz-Biotope der Stiftung zum Schutz von Landschaft und Natur in der Südpfalz, die sich für den Natur- und Artenschutz in der Region stark macht. Gerade wegen der aktuellen Klimadebatte stößt die Aktion in der Region auf ein besonders großes und positives Echo.

Attraktive Freizeitgestaltung dank Sponsoring

„Viele Veranstaltungen, die das Freizeitangebot unserer Region bereichern, wären ohne Sponsoren nicht zu verwirklichen. Das wissen auch die Kunden der Sparkasse Südliche Weinstraße zu schätzen“, sagt Sarah Tomasso, die als Teamleiterin Kommunikation bei der Sparkasse unter anderem Ansprechpartnerin für Sponsoring-Anfragen ist. Neben regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen wie den Landauer Goetheparkplaudereien oder dem Landauer Sommer, unterstützt die Sparkasse auch besondere Highlights in der Region, wie beispielsweise den Rheinland-Pfalz Tag 2019 in Annweiler. Auch bei dem Projekt Freifunk Südpfalz e. V., einer nicht-kommerziellen Initiative für den Ausbau freier WLAN-Netze in Landau und Umgebung, ist die Sparkasse als Sponsor mit ihm Boot: „Als Sparkasse vor Ort möchten wir auch zum Erhalt einer attraktiven Infrastruktur beitragen“, so Tomasso.